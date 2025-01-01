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प्रकटोत्सव पर मनोज दीवान ने बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। बाबा को छप्पन भोग अर्पित किए गए। इसके अलावा इत्र और पुष्प वर्षा की गई। जन्मोत्सव पर गाय के शुद्ध दूध से बने मावे का केक अर्पित किया गया और माखन-मिश्री का भोग लगाया गया।इस दौरान भिवानी से पीयूष कौशिक, शेरिया से मुकेश शेरवाल और झज्जर से दामिनी पांचाल ने भजनों की प्रस्तुति दी। मधुर भजनों पर श्रद्धालु झूमते और नाचते नजर आए। भक्तों की भीड़, भव्य सजावट और भक्ति के माहौल से मंदिर परिसर श्याममय हो गया और बाबा के जयकारों से गूंज उठा।मंदिर कमेटी की ओर से पंडित भारत दीवान ने बताया कि मान्यता के अनुसार प्रकटोत्सव पर अखंड ज्योति में घी की पांच आहुतियां अर्पित करने से बाबा श्याम भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए सभी के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।इस अवसर पर आजाद दीवान, ब्रज मोहन कौशिक, बालकिशन बंसल, मनोज कौशिक, तुषार दीवान, किशन पहलवान, हेमंत हंस, पुजारी हिमांशु भारद्वाज और रमाकांत मिश्रा मौजूद रहे।