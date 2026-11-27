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एफआईआर के अनुसार, गश्त के दौरान पुलिस को गाड़ी में शराब होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर न चालक मिला और न मालिक। एएसआई ने हेड कांस्टेबल सुनील को गवाह बनाकर वीडियोग्राफी के साथ तलाशी ली। सभी पेटियों में 50-50 पव्वे मिले। पुलिस ने नमूने लेकर शराब सील की और पिकअप कब्जे में ले ली।

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झज्जर। पुलिस ने गुरुग्राम रोड पर औरंगपुर मोड़ के पास आदित्य युग वालिया सोसाइटी में खड़ी पिकअप से 151 पेटी अवैध शराब बरामद की है। इनमें 141 पेटी टैंगो संतरा पव्वा और 10 पेटी मोटा संतरा पव्वा शामिल हैं।