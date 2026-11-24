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संगठन ने किसानों की फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने, किसानों और मजदूरों को कर्जमुक्त करने तथा बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने सहित कई मांगें उठाई।संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडौठी और जिला कमेटी सदस्य भारत ने कहा कि दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए कि सानों की याद में स्मारक बनाने के लिए जगह दी जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार फसलों की संपूर्ण लागत से डेढ़ गुणा एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। इसके अलावा अमेरिका के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से पीछे हटने, लैंड पूलिंग स्कीम रद्द करने, बिजली और बीज बिल 2025 वापस लेने तथा चारों लेबर कोड रद्द करने की मांग भी की जाएगी। संगठन ने ग्रामीणों और किसानों से 26 नवंबर के प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।-फोटो 81 : लोगों को 26 नवंबर के प्रदर्शन में शामिल होने का न्यौता देते संगठन पदाधिकारी। स्रोत संगठन