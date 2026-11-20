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विधायक राजेश जून ने कहा कि इस कार्य से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और जोहड़ के आसपास का क्षेत्र भी बेहतर बनेगा। गांव में पटवार भवन, एमआईई जाने वाली सड़क और नाला निर्माण के कार्य भी शुरू करवाए गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि अशोक राठी ने इस कार्य को ग्रामीणों के लिए लाभकारी बताया।। विज्ञापन





-फोटो 98 : गांव परनाला में नारियल फोड़कर जोहड़ पर पाल निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए विधायक राजेश जून। स्रोत कार्यालय







-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- विधायक राजेश जून ने कहा कि इस कार्य से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और जोहड़ के आसपास का क्षेत्र भी बेहतर बनेगा। गांव में पटवार भवन, एमआईई जाने वाली सड़क और नाला निर्माण के कार्य भी शुरू करवाए गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि अशोक राठी ने इस कार्य को ग्रामीणों के लिए लाभकारी बताया।।-फोटो 98 : गांव परनाला में नारियल फोड़कर जोहड़ पर पाल निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए विधायक राजेश जून। स्रोत कार्यालय

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बहादुरगढ़। विधायक राजेश जून ने वीरवार को गांव परनाला-हसनपुर में सरपंच प्रतिनिधि अशोक राठी व ग्रामीणों की मौजूदगी में दादा भैया जोहड़ पर पाल निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इसके तहत जोहड़ के चारों ओर इंटरलॉकिंग टाइलों का रास्ता बनाया जाएगा। ग्रामीणों ने विधायक का फूलमालाओं से स्वागत किया।