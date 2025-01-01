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शहर में ज्वैलर्स की लगभग 130 छोटी-बड़ी दुकानें हैं। जबकि 80 दुकानें फर्नीचर की हैं और 70 दुकानें इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। अभी तीन महीने तक सहालग हैं। तब तक कुल 250 से अधिक शादियां होने का अनुमान है।वर्तमान में लोगों को शादी के लिए होटल, वाटिकाएं खूब पसंद बने हैं। हीरो-हीरोइन लुक वाले लहंगे-शेरवानी डिमांड में हैं। नवरात्र शुरू होने के साथ ही रिंग सेरेमनी, गोदभराई जैसे कार्यक्रम शुरू हो गए थे। इसके बाद 20 नवंबर को एकादशी के साथ शादी समारोह भी शुरू हो गए हैं।इस दिन शहर में 100 से अधिक शादियां हुई थी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह तक होने वाली शादियों से शहर के होटल, वाटिका, सराफा, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फल कैटरिंग आदि समेत अलग-अलग क्षेत्रों में 150 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। शहर के मेन बाजार के ज्वैलर्स जगदीश कुमार ने बताया कि शादियों के सीजन में आभूषणों की बिक्री हो रही है।अब सोने के दाम में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इसके चलते जहां लोग पहले हल्के वजन के आभूषण बनवा रहे थे, वहीं अब आभूषणों में वजन बढ़ने लगा है। शादियों का सीजन चल रहा है। आने वाले तीन महीनों में कई बड़े साये हैं। लोग शादियों के लिए सोने-चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं।वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के दुकानदार गौरव गर्ग ने बताया कि 20 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो गया है। व्यापारियों ने इस सीजन के लिए खास तैयारी की हुई है। बाजारों में भीड़भाड़ रहती है। सीजन अच्छा निकलने की उम्मीद है। हरियाणा स्वर्णकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष पवन वर्मा ने बताया कि अबकी बार शादियों के सीजन में आभूषणों की खूब बिक्री हो रही है। यह सीजन कारोबार के हिसाब से अच्छा बीतने का अनुमान है।-होटल, वाटिका : 7 करोड़-ऑटोमोबाइल क्षेत्र : 8 करोड़-सराफा बाजार : 15 करोड़-रेडीमेड कपड़ा बाजार : 3 करोड़-इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार : 8 करोड़-फर्नीचर : 5 करोड़-टूर एंड ट्रैवल : 2 करोड़-फल-सब्जी, दूध : 2 करोड़-फोटो 87 : शहर में स्थित एक वाटिका। संवाद