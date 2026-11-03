मांगावास-जहाजगढ़ मार्ग पर झाड़ियों से अटी सड़का, हादसों का बना रहता है डर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ब्लॉक समिति पार्षद प्रतिनिधि बिट्टू बाघपुर ने बताया कि मांगावास से जहाजगढ़ जाने वाला यह मार्ग मार्केट कमेटी के अधीन आता है। सड़क के दोनों ओर लंबे समय से झाड़ियां उगी हुई हैं। कई स्थानों पर ये झाड़ियां सड़क के बीच तक फैल गई हैं जिससे वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों और रात के समय सफर करने वाले लोगों को अधिक जोखिम उठाना पड़ता है।उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक झाड़ियों की कटाई करवाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अधिकारियों की अनदेखी के कारण राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।बिट्टू बाघपुर ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों से मांग की कि जल्द से जल्द सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियों की सफाई करवाई जाए ताकि सड़क पर आवागमन सुरक्षित हो सके और किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। कहा कि प्रशासन को किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय समय रहते समस्या का समाधान करना चाहिए।मांगावास से जहाजगढ़ जाने वाले मार्ग पर सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियों का मामला संज्ञान में आया हैं। जल्द की सड़क के साथ उगी झाड़ियों को कटवा दिया जाएगा। आमजन व वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।