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जिले में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का त्योहार

Thu, 12 Nov 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:49 AM IST
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The festival of Bhai Dooj was celebrated with great
11jjrp25- एक-दूसरे को तिलक करते बच्चे। स्रोत : स्कूल - फोटो : Archive
जिले में भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाईयों को तिलक किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। भाईयों ने भी अपनी बहनों को गिफ्ट दिए।
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वहीं एलए स्कूल में पावन भाई-दूज का पर्व बड़े हर्षोंल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। स्कूल प्राचार्या ने बताया कि भाई-दूज का पावन पर्व भारतीय संस्कृति की सुंदर धरोहर है। स्कूल प्राचार्या निधि कादयान ने भूगोल प्राध्यापक मुकेश शर्मा को तिलक लगाकर एक सुंदर पहल की। इस अवसर पर स्कूल संचालक जगपाल गुलिया, भविष्य दहिया, योजित गुलिया, अनिता गुलिया,नीलम दहिया व स्कूल प्रबंधक केएम डागर ने सभी बच्चों व उनके अभिभावकों को भाई-दूज की शुभकामनाएं दी।

वहीं एचडी पब्लिक स्कूल बिरोहड़ में भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास एवं स्नेह के प्रतीक पर्व भाई दूज को बड़े हर्षोल्लास एवं पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए भारतीय संस्कृति की सुंदर परंपराओं को जीवंत किया। विद्यालय निदेशक बलराज फौगाट ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पारिवारिक संबंधों एवं नैतिक मूल्यों का विशिष्ट स्थान है। उपप्राचार्य नवीन सनसनवाल ने कहा कि त्योहार केवल उत्सव मनाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ये हमारी परंपराओं, संस्कारों और सामाजिक समरसता के संवाहक भी हैं।

11jjrp25- एक-दूसरे को तिलक करते बच्चे। स्रोत : स्कूल

11jjrp25- एक-दूसरे को तिलक करते बच्चे। स्रोत : स्कूल- फोटो : Archive

11jjrp25- एक-दूसरे को तिलक करते बच्चे। स्रोत : स्कूल

11jjrp25- एक-दूसरे को तिलक करते बच्चे। स्रोत : स्कूल- फोटो : Archive

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