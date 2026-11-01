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इंदिरा गांधी और सरदार पटेल का योगदान अहम : कुलदीप वत्स

Sun, 01 Nov 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:51 AM IST
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The contributions of Indira Gandhi and Sardar Patel are significant: Kuldeep Vats
31jjrp06- पूर्व पीएम व पूर्व गृह मंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित करते विधायक कुलदीप वत्स व अन्य। स
झज्जर। बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
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इस अवसर पर वत्स ने कहा कि इंदिरा गांधी दृढ़ नेतृत्व, साहस और संकल्प की प्रतीक थीं। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और देश को सशक्त बनाने में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके विचार आज भी राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।
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वत्स ने कहा कि दोनों महान विभूतियों के आदर्शों को अपनाकर देश की एकता, सामाजिक सद्भाव और जनसेवा के लिए कार्य करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजय यादव और माछरोली ब्लॉक अध्यक्ष अजायब सिंह मौजूद रहे।
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