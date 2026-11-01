इंदिरा गांधी और सरदार पटेल का योगदान अहम : कुलदीप वत्स

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इस अवसर पर वत्स ने कहा कि इंदिरा गांधी दृढ़ नेतृत्व, साहस और संकल्प की प्रतीक थीं। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और देश को सशक्त बनाने में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके विचार आज भी राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।वत्स ने कहा कि दोनों महान विभूतियों के आदर्शों को अपनाकर देश की एकता, सामाजिक सद्भाव और जनसेवा के लिए कार्य करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संजय यादव और माछरोली ब्लॉक अध्यक्ष अजायब सिंह मौजूद रहे।