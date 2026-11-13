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Hindi News ›   City & states ›   The Bhiwani depot bus will now travel to Chandigarh via the

भिवानी डिपो की बस अब 152-डी होकर जाएगी चंडीगढ़

Fri, 13 Nov 2026 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:44 PM IST
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जींद। चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भिवानी डिपो की सुबह साढ़े चार बजे चलने वाली बस अब जींद से कैथल, पिहोवा और अंबाला होकर जाने की बजाय नेशनल हाईवे 152-डी से होकर चंडीगढ़ पहुंचेगी। रूट में बदलाव होने से बस करीब एक घंटा पहले चंडीगढ़ पहुंचेगी। इससे भिवानी, जींद और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को समय के साथ किराये की भी बचत होगी।
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भिवानी बस स्टैंड से यह रोडवेज बस सुबह साढ़े चार बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होती है और सुबह करीब छह बजे जींद पहुंचती है। यहां से पहले बस कैथल, पिहोवा और अंबाला होते हुए चंडीगढ़ जाती थी। इस मार्ग से चंडीगढ़ पहुंचने में चार से साढ़े चार घंटे लगते थे।
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अब बस जींद से नेशनल हाईवे 152-डी के रास्ते चंडीगढ़ जाएगी। इस मार्ग से करीब तीन से सवा तीन घंटे में चंडीगढ़ पहुंचा जा सकेगा।
आठ किलोमीटर कम सफर और पांच रुपये की बचत : जींद से चंडीगढ़ जाने के लिए 152-डी मार्ग से दूरी 188 किलोमीटर है और किराया 240 रुपये है। वहीं कैथल, पिहोवा और अंबाला के रास्ते दूरी 196 किलोमीटर और किराया 245 रुपये पड़ता है। ऐसे में हाईवे के रास्ते यात्रियों को आठ किलोमीटर कम सफर करना पड़ेगा और पांच रुपये की बचत भी होगी।
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जींद डिपो की बस भी सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर 152-डी के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचती है। अब भिवानी डिपो की बस के भी इसी मार्ग से संचालन होने से यात्रियों को एक और विकल्प मिलेगा। नौकरी, कारोबार और सरकारी कामकाज के लिए चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को इसका विशेष लाभ होगा। डीआई सुनील पूनिया ने बताया कि नेशनल हाईवे 152-डी से बस संचालन होने पर यात्रियों को कम समय में चंडीगढ़ पहुंचने की सुविधा मिलेगी। लंबे रूट की बजाय हाईवे से सीधा आवागमन होने के कारण बस करीब एक घंटा पहले चंडीगढ़ पहुंचेगी। संवाद
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