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खास बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में झज्जर जिले से उनका एकमात्र स्टॉल लगाया गया है। 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस मेले में आर्ट बाय देव की भागीदारी स्थानीय प्रतिभा, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रदर्शित कर रही है। दोनों कलाकारों का प्रयास है कि हस्तनिर्मित कलाकृतियों के माध्यम से बहादुरगढ़ और झज्जर जिले की पहचान व्यापक स्तर पर पहुंचे।देव आर्य और कोमल के स्टॉल पर प्रदर्शित प्रत्येक कलाकृति में उनकी मेहनत, रचनात्मक सोच और कला के प्रति लगाव झलकता है। दोनों कलाकार अपने हस्तनिर्मित उत्पादों के माध्यम से न केवल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि लोगों को हाथों से तैयार वस्तुओं की खूबसूरती और उपयोगिता से भी परिचित करा रहे हैं। मेले में पहुंचने वाले आगंतुक उत्पादों को उत्सुकता से देख रहे हैं और इनके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले रहे हैं।देव आर्य और कोमल पहली बार भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित व्यापारिक एवं प्रदर्शनी मंच पर अपनी कला प्रस्तुत करना दोनों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहां देशभर से आने वाले आगंतुकों के बीच उनके उत्पादों को पहचान मिल रही है। दोनों कलाकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है।