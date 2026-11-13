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राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 42 टीमों ने प्रस्तुत किए प्रोजेक्ट

Fri, 13 Nov 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:20 PM IST
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teams presented projects at the National Children
13जेएनडी25: बच्चों को सम्मानित करते हुए। स्रोत: स्कूल
जींद। युवा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और शोध की प्रवृत्ति विकसित करने के उद्देश्य से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जींद में 32वीं जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें जिले की 42 टीमों ने भाग लेकर नवाचार और शोध आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। चयनित छह टीमें 27 और 28 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।
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राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी), भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन (इराडा) ने हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया। जिला परियोजना समन्वयक पुष्पा मोर के नेतृत्व में आयोजित प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने ‘सततता के लिए विज्ञान में नवाचार’ विषय के तहत अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। जिला शैक्षिक समन्वयक आशीष गर्ग ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित छह टीमों को प्रोजेक्ट में और सुधार करने के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के सफल संचालन में एपीसी रणबीर ढिल्लों और स्कूल प्राचार्य सुनीता सांगवान का योगदान रहा।
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