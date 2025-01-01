प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में तनिषा, उषा और हसीना की टीम प्रथम

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प्रतियोगिता में बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की छात्राओं ने भाग लिया। डॉ. रीना और डॉ. सुचित्रा ने निर्णायक की भूमिका निभाई, जबकि मंच संचालन सुनील कुमार कलकल ने किया। विज्ञापन

वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. मोहन कुमार ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों का विषय संबंधी ज्ञान बढ़ता है। साथ ही, उनमें तार्किक क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय में ऐसी शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर डॉ. सुनील कुमार और डॉ. रवींद्र सिंह मौजूद रहे। प्रतियोगिता में बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की छात्राओं ने भाग लिया। डॉ. रीना और डॉ. सुचित्रा ने निर्णायक की भूमिका निभाई, जबकि मंच संचालन सुनील कुमार कलकल ने किया।वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. मोहन कुमार ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों का विषय संबंधी ज्ञान बढ़ता है। साथ ही, उनमें तार्किक क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय में ऐसी शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर डॉ. सुनील कुमार और डॉ. रवींद्र सिंह मौजूद रहे।

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साल्हावास। बहु स्थित राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में आयोजित कॉलेज स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बीकॉम प्रथम वर्ष की तनिषा, द्वितीय वर्ष की उषा और तृतीय वर्ष की हसीना की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। अक्षरा, शीतल और आरती की टीम दूसरे तथा सविता, सुजाता और प्रीति की टीम तीसरे स्थान पर रही।