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Hindi News ›   City & states ›   Teachers of government colleges will have to submit complete documents for passport NOC.

सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों को पासपोर्ट एनओसी के लिए जमा करने होंगे पूरे दस्तावेज

Sun, 25 Oct 2026 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:13 AM IST
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झज्जर। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसरों के पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब कॉलेज प्राचार्यों को आवेदन और दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही मामले मुख्यालय भेजने होंगे। अधूरे दस्तावेजों के कारण होने वाली देरी और अनावश्यक पत्राचार रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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नए निर्देशों के अनुसार, पासपोर्ट आवेदन के साथ निर्धारित चेकलिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसमें पूर्व सूचना पत्र (एनेक्स्चर-एन), सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि, वर्तमान पद पर कार्यकाल और कर्मचारी के खिलाफ शिकायत या जांच लंबित न होने संबंधी विवरण शामिल होंगे।
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इसके अलावा विदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार शपथ पत्र (एनेक्स्चर-आई), प्राचार्य से सत्यापित कार्यालय पहचान पत्र की प्रति और कर्मचारी के दो पासपोर्ट साइज फोटो भी भेजने होंगे। पहचान पत्र पर कार्ड नंबर और जारी होने की तिथि स्पष्ट होनी चाहिए।
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निदेशालय ने सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। सभी दस्तावेज पूरे होने और उनकी जांच के बाद ही आवेदन मुख्यालय को अग्रसारित किए जाएंगे।
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