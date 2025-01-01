विज्ञापन



प्रतियोगिता के परिणामों में 100 मीटर दौड़ में सुदेश प्रथम, पूनम रानी द्वितीय और संगीत देवी तृतीय रहीं। 300 मीटर में पिंकी प्रथम, शर्मिला द्वितीय और पूजा तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं 400 मीटर दौड़ में मुस्कान प्रथम, अन्नु द्वितीय और नीतू तृतीय रहीं। विज्ञापन

साइकिल रेस में तान्या ने पहला, मंजू ने दूसरा और मुस्कान ने तीसरा स्थान हासिल किया। चक्का फेंक में ममता प्रथम, सुनीता द्वितीय और सुदेश तृतीय रहीं। म्यूजिकल चेयर में सीमा प्रथम, राजन द्वितीय और रेनू तृतीय स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुपरवाइजर सुमित्रा, सीमा, मनीषा, ममता, सहायक संगीता और क्लर्क संसार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन

फोटो-56: प्रतियोगिता में भाग लेती महिलाएं। स्रोत सूचना विभाग

प्रतियोगिता के परिणामों में 100 मीटर दौड़ में सुदेश प्रथम, पूनम रानी द्वितीय और संगीत देवी तृतीय रहीं। 300 मीटर में पिंकी प्रथम, शर्मिला द्वितीय और पूजा तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं 400 मीटर दौड़ में मुस्कान प्रथम, अन्नु द्वितीय और नीतू तृतीय रहीं।साइकिल रेस में तान्या ने पहला, मंजू ने दूसरा और मुस्कान ने तीसरा स्थान हासिल किया। चक्का फेंक में ममता प्रथम, सुनीता द्वितीय और सुदेश तृतीय रहीं। म्यूजिकल चेयर में सीमा प्रथम, राजन द्वितीय और रेनू तृतीय स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुपरवाइजर सुमित्रा, सीमा, मनीषा, ममता, सहायक संगीता और क्लर्क संसार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।फोटो-56: प्रतियोगिता में भाग लेती महिलाएं। स्रोत सूचना विभाग

बहादुरगढ़। शहर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में आयोजित शहरी खंड स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। 100 मीटर दौड़ में सुदेश, 300 मीटर में पिंकी और 400 मीटर दौड़ में मुस्कान ने प्रथम स्थान हासिल किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।