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इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें अपने आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वे भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। नशा मुक्ति टीम ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया।उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को आपातकालीन सहायता के लिए डायल 112 की उपयोगिता, साइबर अपराधों के विभिन्न तरीकों, ऑनलाइन ठगी से बचाव तथा यातायात नियमों की पालना के बारे में भी विस्तार से जागरूक किया गया। पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने और सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।