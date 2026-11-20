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पुलिस टीम ने डायल 112 आपातकालीन सेवा, साइबर अपराधों से बचाव और यातायात नियमों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी जागरूक किया गया। पुलिस ने विद्यार्थियों से नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया। संवाद

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झज्जर। नशा मुक्ति एवं रोड सेफ्टी निरीक्षक दयानंद गोरा के नेतृत्व में नशा मुक्ति टीम ने गांव मारौत स्थित मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई का महत्व, अच्छे आचरण और अनुशासित जीवन के लाभ बताए गए। साथ ही नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर इससे दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।