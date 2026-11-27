संतों के सानिध्य से आध्यात्मिक चेतना का होता है संचार : स्वामी धर्मदेव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:03 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:03 PM IST
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झज्जर। शहर की श्रीराम धर्मशाला में शुक्रवार को मुल्तान सभा झज्जर की ओर से विराट संत सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसमें आश्रम हरि मंदिर पटौदी के अधिष्ठाता स्वामी धर्मदेव ने प्रवचनों में धर्म, संस्कार, सेवा, सदाचार और आध्यात्मिकता का महत्व बताया।
उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल धन-संपत्ति और भौतिक सुख जुटाना नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति, मानव सेवा और संस्कारों को जीवंत रखना भी है। संतों का सानिध्य जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने परिवारों में अच्छे संस्कारों का वातावरण बनाने, बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने और समाज में आपसी सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। शुक्रवार से शुरू हुआ सम्मेलन रविवार तक चलेगा। शनिवार को भजन संध्या होगी और कई संत पहुंचेंगे। रविवार को अटूट लंगर के साथ सम्मेलन का समापन होगा। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल धन-संपत्ति और भौतिक सुख जुटाना नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति, मानव सेवा और संस्कारों को जीवंत रखना भी है। संतों का सानिध्य जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने परिवारों में अच्छे संस्कारों का वातावरण बनाने, बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने और समाज में आपसी सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया।
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उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। शुक्रवार से शुरू हुआ सम्मेलन रविवार तक चलेगा। शनिवार को भजन संध्या होगी और कई संत पहुंचेंगे। रविवार को अटूट लंगर के साथ सम्मेलन का समापन होगा। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
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