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उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल धन-संपत्ति और भौतिक सुख जुटाना नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति, मानव सेवा और संस्कारों को जीवंत रखना भी है। संतों का सानिध्य जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने परिवारों में अच्छे संस्कारों का वातावरण बनाने, बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने और समाज में आपसी सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया।उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। शुक्रवार से शुरू हुआ सम्मेलन रविवार तक चलेगा। शनिवार को भजन संध्या होगी और कई संत पहुंचेंगे। रविवार को अटूट लंगर के साथ सम्मेलन का समापन होगा। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा।