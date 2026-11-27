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बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अहिभूषण ने बताया कि अभिभावकों को बच्चों को छोटी उम्र से ही मोबाइल देकर चुप कराने या खाना खिलाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। इससे बच्चों की दिनचर्या और व्यवहार प्रभावित हो सकता है। अस्पताल में आने वाले अभिभावकों को धीरे-धीरे बच्चों की मोबाइल की आदत छुड़ाने की सलाह दी जाती है।बच्चों को मोबाइल के बजाय खेलकूद से जोड़ेंअभिभावकों को बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल का समय निर्धारित करना चाहिए और धीरे-धीरे स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। उन्हें आउटडोर गेम्स, पेंटिंग, कहानी की किताबों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद कर देना चाहिए। अभिभावकों को भी बच्चों के सामने मोबाइल का सीमित इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर ही आदतें सीखते हैं।बदलते मौसम में खांसी-जुकाम के मरीज बढ़ेडॉ. अहिभूषण के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण इन दिनों खांसी-जुकाम के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। बाल रोग ओपीडी में प्रतिदिन करीब 100 से 120 मरीज पहुंच रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों को ठंड से बचाने, साफ-सफाई रखने और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी।फोटो 100: बाल रोग ओपीडी में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करते डॉ. कमल। संवाद