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सीवरेज ओवरफ्लो से आमजन परेशान शहर की सड़कों पर बह रहा गंदा पानी

Sun, 25 Oct 2026 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:16 AM IST
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Sewerage overflow troubles public, dirty water flowing on city roads
24jjrp04- चौपटा बाजार में दुकानों के बाहर जमा गंदा पानी। स्रोत : पाठक
झज्जर। शहर में सीवरेज और नालियों के ओवरफ्लो होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुराना बर्फखाना रोड, घोसियान मोहल्ले और कोसली रोड पर गंदा पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं, चौपटा बाजार में नालियां ओवरफ्लो होने से दुकानदार और ग्राहक परेशान हैं।
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पुराना बर्फखाना रोड पर टावर वाली गली के नजदीक पिछले तीन दिन से सीवरेज का गंदा पानी फुटपाथ और सड़क पर जमा हो रहा है। दुकानदार सुरेश कुमार, सुरेंद्र और देव ने बताया कि शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बदबू के कारण दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया है और ग्राहकों को भी परेशानी होती है। उन्होंने सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की।
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चौपटा बाजार में नालियां ओवरफ्लो: चौपटा बाजार में नालियों का गंदा पानी सड़क पर आने से दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी हो रही है।
दुकानदार रजनेश हरित ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नालियां ओवरफ्लो हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान कराने की मांग की।

24jjrp04- चौपटा बाजार में दुकानों के बाहर जमा गंदा पानी। स्रोत : पाठक

24jjrp04- चौपटा बाजार में दुकानों के बाहर जमा गंदा पानी। स्रोत : पाठक

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