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सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता व अखंडता के पुरोधा: धनखड़

Sun, 01 Nov 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:49 AM IST
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Sardar Patel, a champion of national unity and integrity: Dhankhar
फोटो नंबर 71: रन फॉर यूनिटी में दौड़ते पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़।(संवाद)
बादली। चौधरी धीरपाल राजकीय कॉलेज में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मिट्टी संग्रहण समिति के राष्ट्रीय संयोजक ओमप्रकाश धनखड़ मुख्य अतिथि रहे।
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धनखड़ ने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पुरोधा थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनकी विरासत और देश की एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर पटेल के सपनों को पूरा किया है। इस अवसर पर एसडीएम विशाल, प्राचार्य आनंद कादियान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं, युवा और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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फोटो नंबर 71: रन फॉर यूनिटी में दौड़ते पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़। संवाद
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