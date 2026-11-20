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बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक, डायट माछरौली के प्राचार्य अनिल श्योराण और डीपीसी अनिल शर्मा ने संयुक्त रूप से की। जिला निपुण समन्वयक डॉ. सुदर्शन पूनिया ने पीपीटी के माध्यम से जिले में चल रही गतिविधियों और उनकी प्रगति की जानकारी दी। साथ ही आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई।जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह ने कहा कि मेगा मॉनिटरिंग के दौरान विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों, सफलता कार्यक्रम और निपुण मिशन की प्रगति का आकलन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और फील्ड टीम को गंभीरता से मॉनिटरिंग करने तथा कमियां मिलने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग का उद्देश्य केवल कमियां निकालना नहीं, बल्कि बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार लाना है।जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक ने नियमित मॉनिटरिंग, जीरो पीरियड और अभिभावकों की सहभागिता प्रभावी बनाने पर जोर दिया। डाइट प्राचार्य अनिल श्योराण ने शिक्षकों से डिजिटल संसाधनों और स्मार्ट टीवी का अधिकतम शैक्षणिक उपयोग करने का आह्वान किया।डीपीसी अनिल शर्मा ने बैठक में लिए गए निर्णयों और कार्ययोजना की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी खुशी, राज्य टीम से मोक्षित जैन, हुमाना पीपल इंडिया से नेहा, संपर्क फाउंडेशन से अमित कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी सुरेशपाल सुहाग, सुनीता देवी और भारती वर्मा मौजूद रहे।