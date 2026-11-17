विज्ञापन

महोत्सव में 11, 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में दमखम दिखाया। 400 मीटर रिले दौड़ प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विद्यालय की ओर से ट्रैक सूट भी दिए गए। अंतिम दिन अभिभावकों के लिए विशेष खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल दहिया ने कहा कि हार से निराश होने के बजाय नए उत्साह के साथ दोबारा प्रयास करना चाहिए। खेलों से अनुशासन, धैर्य और टीम भावना विकसित होती है। विद्यालय के निदेशक जितेंद्र रोहिला ने कहा कि खेल गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। कार्यक्रम में सुरेंद्र अहलावत भी मौजूद रहे।