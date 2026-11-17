तीन दिवसीय खेल महोत्सव में रमन हाउस बना ओवरऑल विजेता
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:07 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
साल्हावास। बीकेडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव में रमन हाउस ने पहला और गांधी हाउस ने दूसरा स्थान हासिल किया। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।
महोत्सव में 11, 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में दमखम दिखाया। 400 मीटर रिले दौड़ प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विद्यालय की ओर से ट्रैक सूट भी दिए गए। अंतिम दिन अभिभावकों के लिए विशेष खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल दहिया ने कहा कि हार से निराश होने के बजाय नए उत्साह के साथ दोबारा प्रयास करना चाहिए। खेलों से अनुशासन, धैर्य और टीम भावना विकसित होती है। विद्यालय के निदेशक जितेंद्र रोहिला ने कहा कि खेल गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। कार्यक्रम में सुरेंद्र अहलावत भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
महोत्सव में 11, 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में दमखम दिखाया। 400 मीटर रिले दौड़ प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विद्यालय की ओर से ट्रैक सूट भी दिए गए। अंतिम दिन अभिभावकों के लिए विशेष खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
विज्ञापन
खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल दहिया ने कहा कि हार से निराश होने के बजाय नए उत्साह के साथ दोबारा प्रयास करना चाहिए। खेलों से अनुशासन, धैर्य और टीम भावना विकसित होती है। विद्यालय के निदेशक जितेंद्र रोहिला ने कहा कि खेल गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। कार्यक्रम में सुरेंद्र अहलावत भी मौजूद रहे।
विज्ञापन