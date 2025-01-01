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विद्यार्थियों को कॅरिअर निर्माण के टिप्स दिए

Sun, 25 Oct 2026 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:14 AM IST
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Provided career building tips to students
फोटो नंबर 71: प्लेसमेंट सेल में छात्रों को जानकारी देने के बाद प्राचार्य के साथ विभिन्न प्रोफेस
बादली। चौधरी धीरपाल राजकीय महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में कॅरिअर गाइडेंस पर एक्सटेंशन लेक्चर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रामचंद्र पूनिया मुख्य वक्ता रहे, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य मेजर आनंद काद्यान ने की। मुख्य वक्ता ने विद्यार्थियों को करियर निर्माण, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उज्ज्वल भविष्य के लिए जरूरी हैं। मंच संचालन डॉ. रेनू गुलिया ने किया। अंत में प्लेसमेंट सेल प्रभारी प्रो.रचना ने आभार व्यक्त किया।
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