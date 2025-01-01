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उन्होंने वोटों की कथित चोरी और मतदाता सूचियों में अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वोट की ताकत ही लोकतंत्र की असली ताकत है। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक एवं सजग रहना होगा। विज्ञापन

उन्होंने लोगों से वोट रक्षक अभियान से जुड़कर मताधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर पीसीसी सदस्य सुभाष गुर्जर, वीरेंद्र कौशिक, यादव सभा प्रधान वीरेंद्र दरोगा और रमेश जाखड़ मौजूद रहे।

उन्होंने वोटों की कथित चोरी और मतदाता सूचियों में अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वोट की ताकत ही लोकतंत्र की असली ताकत है। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक एवं सजग रहना होगा।उन्होंने लोगों से वोट रक्षक अभियान से जुड़कर मताधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।इस अवसर पर पीसीसी सदस्य सुभाष गुर्जर, वीरेंद्र कौशिक, यादव सभा प्रधान वीरेंद्र दरोगा और रमेश जाखड़ मौजूद रहे।

झज्जर। गांव गिरावड़ की सामान्य चौपाल में आयोजित ‘वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल कार्यक्रम एवं वोट रक्षक अभियान’ में विधायक गीता भुक्कल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के वोट का समान महत्व है और मताधिकार की रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।