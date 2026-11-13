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आज खरना के बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत, घरों में तैयारियां पूरी

Fri, 13 Nov 2026 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:46 PM IST
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preparations are complete in households
13जेएनडी19: हांसी ब्रांच नहर की सीढि़यों पर छठ महापर्व को लेकर साफ सफाई करते हुए। संवाद
जींद। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय की परंपरा के साथ हो गई। पूर्वांचल की संस्कृति से जुड़े जिले के करीब आठ हजार से ज्यादा लोग इस पर्व को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं।
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पहले दिन घरों में छठी मैया के लिए पारंपरिक पकवान तैयार किए गए। गुड़ के मीठे चावल और सुहारी का प्रसाद बनाया गया। छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
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शनिवार को पर्व का दूसरा चरण खरना होगा। इस दिन श्रद्धालु स्नान और पूजा के बाद छठी मैया को प्रसाद अर्पित करेंगे। इसके बाद 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत होगी।
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व्रती इस दौरान अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। रविवार 15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं, सोमवार 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण होगा। छठ पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विशेष महत्व है।

मान्यता है कि श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत करने से परिवार में सुख-समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु जलाशयों और निर्धारित जल स्थानों पर एकत्रित होंगे। इस दौरान महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देंगी। घाटों पर पूजा की विशेष तैयारियां की जाएंगी। श्रद्धालु फल, फूल, दीपक और पारंपरिक प्रसाद से सजे सूप लेकर पहुंचेंगे।
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