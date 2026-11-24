विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

नजफगढ़ रोड निवासी सुनील कुमार, सतबीर सिंह, नीरज कुमार, विनोद शर्मा ने कहा कि शहर में कई स्थानों पर सड़क की स्थिति और यातायात सुरक्षा के इंतजामों के बीच तालमेल की कमी दिखाई देती है। सड़क पर गड्ढे होने से दोपहिया वाहन चालक अचानक संतुलन खो सकते हैं। वहीं, गड्ढों से बचने के प्रयास में वाहन चालक कई बार दूसरी लेन में चले जाते हैं, जिससे पीछे से आ रहे वाहनों के साथ टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। बारिश या कम रोशनी के दौरान सड़क पर पानी भरने से गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। शहर के नजफगढ़ रोड पर झाड़ौदा बॉर्डर की तरफ से आने वाली बाईपास की सर्विस लेन भी पूरी तरह टूटी हुई है। इस सर्विस लेन पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इससे हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है। न तो यहां पर सफेद पट्टी लगी है और न ही सड़क की मरम्मत कराई गई है। कोहरे के मौसम में यह गड्ढे वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन सकते हैं।बिना संकेतक के स्पीड ब्रेकर अचानक बन रहे खतराशहर से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों नाहरा-नाहरी मार्ग, नजफगढ़ रोड, मांंडोठी रोड समेत अन्य कई मार्गों पर बने स्पीड ब्रेकरों पर कहीं भी सफेद पट्टी नहीं बनाई गई है। इनका निर्माण भी निर्धारित मानकों के अनुसार होना जरूरी है। कई जगह स्पीड ब्रेकर से पहले चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर और सफेद पट्टियां नहीं होने से वाहन चालकों को इनका पता अंतिम समय पर चलता है। अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहे वाहन के टकराने की आशंका रहती है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए ऐसे स्पीड ब्रेकर अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं।रफ्तार के साथ सड़क इंजीनियरिंग की खामियां भी जिम्मेदारसेक्टर-6 निवासी ब्रह्मप्रकाश छिकारा, राकेश कुमार, नरेंद्र गुलिया, जगदीश कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए केवल यातायात नियमों का पालन कराना पर्याप्त नहीं है। सड़कों का समतल होना, गड्ढों की समय पर मरम्मत, स्पीड ब्रेकर का मानकों के अनुरूप निर्माण और पर्याप्त संकेतक लगाना भी जरूरी है। अंधे मोड़, अचानक सड़क की ऊंचाई बदलना और पर्याप्त रोशनी का अभाव भी दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ाते हैं। ऐसे में संबंधित विभागों को सड़कों की नियमित जांच कर खामियों को दूर करने की जरूरत है।बहादुरगढ़ में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकरों के साथ-साथ सड़कों पर भी सफेद पट्टी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सभी सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम भी किया जाएगा।