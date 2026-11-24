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शहर से होकर गुजरने वाले नेशनल, स्टेट हाइवे के अलावा शहर के अंदर की सड़कों पर भी गड्ढे बने हुए हैं, जिससे हादसे होने का खतरा बना रहता है। इस तरफ अब तक अधिकारियों का ध्यान नहीं गया है। शहर से गुरुग्राम को जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी गड्ढे बने हुए है। सब्जी मंडी से लेकर बाईपास तक ही 100 से अधिक गड्ढे सड़क पर बने हुए है। लंबे समय से सड़क पर पैचवर्क का काम नहीं हुआ है, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है। आने वाले दिनों में कोहरा पडे़गा तो वाहन चालकों को और ज्यादा परेशानी उठानी पडे़गी। यही नहीं रोहतक से रेवाड़ी जाने वाले नेशनल हाईवे की भी है। मुख्य सड़क के अलावा सर्विस रोड की भी कई जगहों पर हालत खराब है और गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन इस तरफ अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा।स्पीड ब्रेकर भी बने जानलेवा, तेज रफ्तार के कारण हो चुके कई हादसेशहर के अंदर और मुख्य मार्गों पर स्पीड ब्रेकर भी बने हुए हैं, लेकिन इन पर अब तक पेंट नहीं करवाया गया है। तेज रफ्तार आने वाले वाहनों को कई बार यह स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आते, जिससे गाड़ी उछल जाती है और हादसे का खतरा रहता है। यही नहीं कई जगहों पर लोगों ने अपने हिसाब से स्पीड ब्रेकर बनवा रखे हैं, जिससे हादसे होने का पूरा खतरा रहता है। शहर के मिनी बाईपास तक भी कई जगह स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, लेकिन उन पर पेंट नहीं किया गया है।वर्जनजितने भी ब्रेकर हैं, जल्द ही उन पर पेंट करवाया जाता है ताकि कोहरे के समय स्पीड ब्रेकर का पता लग सके। इसके अलावा गड्ढो को भी भरवाने का काम किया जाएगा।सुमित कुमार, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर