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नगर परिषद की ओर से धूल पर नियंत्रण के लिए प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके बावजूद सड़कों के किनारे जमा मिट्टी वाहनों की आवाजाही के साथ हवा में उड़ती रहती है। वहीं, जगह-जगह कूड़ा जलाने से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। ऐसे में केवल पानी के छिड़काव से प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण करना चुनौती बना हुआ है।प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।डॉ. सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डचिकित्सक डॉ. मनीष शर्मा ने लोगों को सलाह दी कि प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए सुबह और शाम के समय सैर करने से बचें। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तेज हवा से प्रदूषण में कुछ राहत मिली है, लेकिन धूल और धुएं पर अंकुश लगाना जरूरी है।