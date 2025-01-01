बहादुरगढ़ में छह दिन से ऑरेंज श्रेणी में प्रदूषण, एक्यूआई 245 दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:25 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:25 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार छठे दिन ऑरेंज श्रेणी में बना हुआ है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 245 दर्ज किया गया। तेज हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन हवा अब भी सेहत के लिए नुकसानदायक बनी हुई है। सड़कों पर उड़ती धूल और खुले में कूड़ा जलाने की घटनाएं प्रदूषण से राहत मिलने में बाधा बन रही हैं।
नगर परिषद की ओर से धूल पर नियंत्रण के लिए प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके बावजूद सड़कों के किनारे जमा मिट्टी वाहनों की आवाजाही के साथ हवा में उड़ती रहती है। वहीं, जगह-जगह कूड़ा जलाने से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। ऐसे में केवल पानी के छिड़काव से प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण करना चुनौती बना हुआ है।
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प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।
डॉ. सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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सुबह और शाम के समय सैर से बचने की सलाह
चिकित्सक डॉ. मनीष शर्मा ने लोगों को सलाह दी कि प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए सुबह और शाम के समय सैर करने से बचें। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तेज हवा से प्रदूषण में कुछ राहत मिली है, लेकिन धूल और धुएं पर अंकुश लगाना जरूरी है।
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नगर परिषद की ओर से धूल पर नियंत्रण के लिए प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके बावजूद सड़कों के किनारे जमा मिट्टी वाहनों की आवाजाही के साथ हवा में उड़ती रहती है। वहीं, जगह-जगह कूड़ा जलाने से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। ऐसे में केवल पानी के छिड़काव से प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण करना चुनौती बना हुआ है।
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प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। धूल को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।
डॉ. सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सुबह और शाम के समय सैर से बचने की सलाह
चिकित्सक डॉ. मनीष शर्मा ने लोगों को सलाह दी कि प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए सुबह और शाम के समय सैर करने से बचें। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तेज हवा से प्रदूषण में कुछ राहत मिली है, लेकिन धूल और धुएं पर अंकुश लगाना जरूरी है।
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