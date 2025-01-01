मोटापे से बढ़ रही फ्लैट फुट की समस्या, चलने में भी हो रही परेशानी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:46 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:46 AM IST
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बहादुरगढ़। मोटापा और अधिक वजन के कारण युवाओं में फ्लैट फुट (सपाट पैर) की समस्या बढ़ रही है। शहर के नागरिक अस्पताल की ओपीडी में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें महज 150-200 मीटर चलने पर ही पैरों में दर्द और थकान होने लगती है।
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. कुनाल के अनुसार, अधिक वजन से पैरों पर दबाव बढ़ता है, जिससे तलवों की मांसपेशियों में कमजोरी और चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है। 15 से 40 वर्ष की उम्र के मरीजों में यह समस्या अधिक देखने को मिल रही है।
उन्होंने बताया कि मरीजों में पैरों की मांसपेशियों में दर्द और सूजन जैसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। फ्लैट फुट की समस्या किशोरों और युवाओं के खेलकूद प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने लोगों को वजन नियंत्रित रखने और नियमित रूप से पैरों का व्यायाम करने की सलाह दी।
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इन बातों का रखें ध्यान
वजन नियंत्रित रखें और पैरों का नियमित व्यायाम करें।
नंगे पैर चलने से बचें और आरामदायक, अच्छी गुणवत्ता वाले जूते पहनें।
पंजों के बल उठने का नियमित अभ्यास करें।
घर में काम करते समय भी आरामदायक चप्पल पहनें।
ऊंची एड़ी के जूते और चप्पल पहनने से बचें।
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हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. कुनाल के अनुसार, अधिक वजन से पैरों पर दबाव बढ़ता है, जिससे तलवों की मांसपेशियों में कमजोरी और चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है। 15 से 40 वर्ष की उम्र के मरीजों में यह समस्या अधिक देखने को मिल रही है।
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उन्होंने बताया कि मरीजों में पैरों की मांसपेशियों में दर्द और सूजन जैसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। फ्लैट फुट की समस्या किशोरों और युवाओं के खेलकूद प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने लोगों को वजन नियंत्रित रखने और नियमित रूप से पैरों का व्यायाम करने की सलाह दी।
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इन बातों का रखें ध्यान
वजन नियंत्रित रखें और पैरों का नियमित व्यायाम करें।
नंगे पैर चलने से बचें और आरामदायक, अच्छी गुणवत्ता वाले जूते पहनें।
पंजों के बल उठने का नियमित अभ्यास करें।
घर में काम करते समय भी आरामदायक चप्पल पहनें।
ऊंची एड़ी के जूते और चप्पल पहनने से बचें।