मोटापे से बढ़ रही फ्लैट फुट की समस्या, चलने में भी हो रही परेशानी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. कुनाल के अनुसार, अधिक वजन से पैरों पर दबाव बढ़ता है, जिससे तलवों की मांसपेशियों में कमजोरी और चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है। 15 से 40 वर्ष की उम्र के मरीजों में यह समस्या अधिक देखने को मिल रही है।उन्होंने बताया कि मरीजों में पैरों की मांसपेशियों में दर्द और सूजन जैसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। फ्लैट फुट की समस्या किशोरों और युवाओं के खेलकूद प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने लोगों को वजन नियंत्रित रखने और नियमित रूप से पैरों का व्यायाम करने की सलाह दी।वजन नियंत्रित रखें और पैरों का नियमित व्यायाम करें।नंगे पैर चलने से बचें और आरामदायक, अच्छी गुणवत्ता वाले जूते पहनें।पंजों के बल उठने का नियमित अभ्यास करें।घर में काम करते समय भी आरामदायक चप्पल पहनें।ऊंची एड़ी के जूते और चप्पल पहनने से बचें।