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उन्होंने बताया कि बीते हफ्ते भर में गले में दर्द, सूजन, गले में अल्सर और टांसिल फूलने की परेशानी वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शुरुआत में दिन में एक-दो मरीज ही इस समस्या से पीडि़त आ रहे थे, लेकिन अब लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। मौसम भी लगातार बदल रहा है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड है तो दोपहर के समय गर्मी रहती है। इसके कारण दोपहर के समय बच्चे ठंडा पानी पी लेते हैं। इसकी वजह से गले में टांसिल व दर्द की शिकायत हो रही है। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को गुनगुना पानी करके दें। ताकि गले में दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि रोटी-सब्जी और पानी निगलने में दर्द बढ़ने पर ये दिखाने आ रहे हैं। इनको दवा देने के साथ गुनगुने पानी से गरारे करने का भी परामर्श दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी हवा में प्रदूषण अधिक है। धूल-धुएं के अति सूक्ष्म कण नाक और सांस में पहुंच संक्रमण कर रहे हैं। इससे नाकम की एलर्जी के मरीज भी आ रहे हैं। इससे बार-बार छींक आना, खांसी होना, जुकाम और सिर में भारीपन की शिकायत हो रही है। बाद में मरीज वायरल फीवर के भी शिकार हो रहे हैं।-गुनगुना पानी पीएं, नमक वाले गुनगुने पानी से गरारें करें।-धूल-धुएं से बचें, बाहर जाते समय मास्क लगाकर जाएं।-शीतल पेय पीने और आइसक्रीम खाने से बचें।-फ्रिज में रखी खाद्य सामग्री खाने-पीने से बचें।-मंजून गुनगुने पानी से करें।