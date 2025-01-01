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बहादुरगढ़। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है लेकिन इसमें मिलावट लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन रही है। जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले एक साल के दौरान दूध और दूध से बने उत्पादों के 31 सैंपल लिए, जिनमें से 13 जांच में फेल पाए गए।वहीं मिलावट से जुड़े 27 मामलों में पहले हुई सुनवाई के दौरान 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। कुछ अन्य मामलों की सुनवाई अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) की अदालत में चल रही है।26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर दूध की शुद्धता और मिलावट को लेकर जागरूकता का महत्व और बढ़ जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दूध में मिलावट के लिए यूरिया, डिटर्जेंट और स्टार्च जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग दूध की मात्रा बढ़ाने या उसे गाढ़ा दिखाने के लिए भी मिलावट करते हैं।खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे हानिकारक पदार्थों का लगातार सेवन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। मिलावट के प्रकार और मात्रा के आधार पर किडनी, लिवर और पाचन तंत्र प्रभावित हो सकते हैं। इससे अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं।-चिकनी सतह पर दूध की एक बूंद डालें। शुद्ध दूध धीरे-धीरे सफेद निशान छोड़ता है, मिलावटी दूध बिना निशान के तेज बहता है।-दूध में टिंक्चर आयोडीन की बूंद मिलाएं, नीला रंग आने पर स्टार्च मिलावट होती है।-यूरिया जांचने के लिए दूध में सोयाबीन या अरहर पाउडर डालकर लाल लिटमस पेपर डालें, नीला रंग यूरिया की मिलावट दर्शाता है।-वनस्पति मिलावट के लिए दूध हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चीनी में मिलाएं, लाल रंग दिखे तो मिलावट है।-दही में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर रंग लाल होने पर वनस्पति की मिलावट होती है।बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में दूध की अहम भूमिका होती है। ऐसे में मिलावटी दूध उनके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। अभिभावकों बच्चों के लिए दूध खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें। खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने पर विभाग को शिकायत दें, ताकि संबंधित खाद्य पदार्थ का सैंपल लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर सवालजिले में एक साल में लिए गए 31 सैंपलों में से 13 का फेल होना दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। विभाग की जांच में फेल मिले सैंपलों से जुड़े मामलों को एडीसी कोर्ट में भेजा गया है। ऐसे में जरूरी है कि विभाग नियमित सैंपलिंग के साथ मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि लोगों को शुद्ध दूध मिल सके।खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विभाग की ओर से लगातार सैंपलिंग और जांच की जा रही है। पिछले एक साल में जिले में दूध और दूध से बने उत्पादों के 31 सैंपल लिए गए थे जिनमें 13 सैंपल जांच में फेल मिले हैं। इनमें अधिकतर मामलों में एडीसी कोर्ट में केस चल रहे हैं। मिलावट का संदेह होने पर विभाग को शिकायत दें।राजेश कुमार, इंस्पेक्टर, खाद्य सुरक्षा विभाग