केक काटकर मनाया विधायक का जन्मदिन

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बहादुरगढ़। विधायक राजेश जून का जन्मदिन शनिवार को समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। विधायक आवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। समर्थकों ने केक काटकर खुशी मनाई और उन्हें फूलों के गुलदस्ते भेंट किए। इस दौरान उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की गई।विधायक राजेश जून ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों का स्नेह और आशीर्वाद बड़ी ताकत है। संवाद