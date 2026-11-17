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राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण समाज का अपना सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी पूरे समाज को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना उचित नहीं है। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि विधायक राजेश जून को अपनी टिप्पणी पर आत्ममंथन करना चाहिए और समाज के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

-फोटो 56 : राजेंद्र जून, पूर्व विधायक







-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण समाज का अपना सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी पूरे समाज को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना उचित नहीं है।उन्होंने कहा कि विधायक राजेश जून को अपनी टिप्पणी पर आत्ममंथन करना चाहिए और समाज के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।-फोटो 56 : राजेंद्र जून, पूर्व विधायक

बहादुरगढ़। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह जून ने निर्दलीय विधायक राजेश जून की ओर से लख्मीचंद धर्मशाला में सार्वजनिक मंच से ब्राह्मण समाज को लेकर कथित टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा पूरे समाज के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है।