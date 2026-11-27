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मनु भाकर ने भी पोस्ट को रीट्वीट करते हुए आभार जताया और लिखा, आपसे मिलना हमेशा खुशी की बात होती है सर, धन्यवाद।



रिजिजू ने मनु की उपलब्धियों की सराहना करते हुए भविष्य में देश का गौरव बढ़ाने की उम्मीद जताई। उल्लेखनीय है कि मनु अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) की एथलीट समिति की सदस्य चुनी गई हैं। उनका कार्यकाल 2026 से 2030 तक रहेगा। उनसे पहले ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा 2010 से 2020 तक इस समिति में सेवाएं दे चुके हैं।

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साल्हावास। क्षेत्र के गोरिया गांव की बेटी और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज मनु भाकर ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से उनके कार्यालय में मुलाकात की। ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु के साथ मुलाकात की तस्वीर रिजिजू ने एक्स पर साझा की और उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं।