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Hindi News ›   City & states ›   Making soaps and creams from herbs, they are earning 8 to 10 lakh rupees annually.

जड़ी-बूटियों से साबुन-क्रीम बना, कमा रहें सालाना 8 से 10 लाख

Sun, 01 Nov 2026 02:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:56 AM IST
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Making soaps and creams from herbs, they are earning 8 to 10 lakh rupees annually.
फोटो 101: लवकेश की दुकान से खरीदारी करती महिलाएं। संवाद
बहादुरगढ़। बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त उत्पादों के बीच प्राकृतिक चीजों से तैयार सामान लोगों के लिए एक विकल्प बन रहा है। एचएल सिटी में लगे दस दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट मेले में आचार्य बीआर लवकेश प्राकृतिक सामग्री और जड़ी-बूटियों की मदद से दैनिक उपयोग में आने वाले विभिन्न उत्पाद तैयार कर रहे हैं।
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इनमें साबुन, क्रीम, चूर्ण सहित कई उपयोगी चीजें शामिल हैं। उनका प्रयास है कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्राकृतिक सामग्री से बने उत्पाद उपलब्ध करवाए जा सकें।
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उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर दैनिक जीवन में काम आने वाली कई चीजें तैयार की जा सकती हैं। इसी सोच के साथ वह प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने में जुटे हैं।
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सेक्टर 6 के निवासी आचार्य बीआर लवकेश ने बताया कि वे उत्पाद तैयार करने में जड़ी-बूटियों, प्राकृतिक सामग्री और पारंपरिक घरेलू नुस्खों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने 2 हजार से अधिक पौधे भी लगाए हैं।

रोजाना वे 7 से 8 हजार रुपये के उत्पादों बिक्री
लवकेश ने बताया कि अपने व्यवसाय में सालाना 8 से 10 लाख के बीच लाभ कमा रहे हैं। त्वचा की देखभाल से जुड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक साबुन और क्रीम तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा अलग-अलग जरूरतों के अनुसार चूर्ण और अन्य उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना वे 7 से 8 हजार रुपये के उत्पादों बिक्री कर देते हैं।
फोटो 101: लवकेश की दुकान से खरीदारी करती महिलाएं। संवादजड़ी-बूटियों और घरेलू नुस्खों से बना रहे साबुन, क्रीम और चूर्ण
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