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पिछले सीजन दोनों खिलाड़ियों को आरसीबी ने 30-30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था, लेकिन किसी को भी प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका नहीं मिला था।रणजी ट्रॉफी में कनिष्क का शानदार प्रदर्शनकनिष्क चौहान हरियाणा की टीम से क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने इस सीजन रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। इसके अलावा कनिष्क का चयन हाल ही में जारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए हरियाणा की टीम में भी हुआ है।पांडिचेरी की टीम से खेलते हैं सात्विकवहीं गांव भदानी निवासी सात्विक देशवाल पांडिचेरी की टीम से क्रिकेट खेलते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में हुए आईपीएल मिनी ऑक्शन में आरसीबी ने दोनों खिलाड़ियों को उनके 30-30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया था। पिछले सीजन आरसीबी लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी थी। हालांकि, दोनों खिलाड़ियों को पूरे सीजन टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाई थी।