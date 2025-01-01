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प्रतियोगिता में 100, 300 और 400 मीटर दौड़, साइकिल रेस, डिस्कस थ्रो और म्यूजिकल चेयर स्पर्धाएं करवाई गईं। 400 मीटर दौड़ में काजल प्रथम, निशु द्वितीय और सिकु तृतीय रहीं। 300 मीटर में इशिका प्रथम, क्रांति द्वितीय और सोनिया तृतीय रहीं। 100 मीटर दौड़ में मोनिका, प्रतिभा और रीना ने क्रमश पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।म्यूजिकल चेयर में मोनिका प्रथम, सुमित्रा द्वितीय और कविता तृतीय रहीं। साइकिल रेस में मनीषा, पारुल और प्रियंका ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। डिस्कस थ्रो में मनोज प्रथम, पिंकी द्वितीय और प्रमिला तृतीय रहीं।प्रतियोगिता में बेरी ब्लॉक के विभिन्न गांवों की महिलाओं ने भाग लिया। विजेताओं को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सुपरवाइजर रेखा ने कहा कि खेल महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और प्रतिभा को निखारने का सशक्त माध्यम हैं। इस अवसर पर सुपरवाइजर ममता, पूजा, स्वीटी, नीरज, सुषमा, प्रीति, पीटीआई पिंकेश, सहायक संदीप, लिपिक संदीप और करतार सिंह मौजूद रहे।