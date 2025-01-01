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सैनी ने कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से बनी नई सड़क अगर इतनी जल्दी टूटने लगे तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता और खर्च किए गए सरकारी बजट पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर सड़क निर्माण में किस स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और काम की निगरानी किसने की, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारी यह समझकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते कि निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।सड़क को जल्द से जल्द निर्धारित मानकों के अनुसार ठीक कराया जाए। यदि निर्माण में खामी मिली तो मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर जांच और कार्रवाई की मांग की जाएगी। सैनी ने कहा कि यह मार्ग हजारों लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। सड़क टूटने से वाहन चालकों को परेशानी होने के साथ हादसों का खतरा भी बना हुआ है। जब तक सड़क पूरी तरह दुरुस्त नहीं होती, तब तक वे इस मामले को उठाते रहेंगे। इस मौके पर राजकपूर पांचाल, अत्रे मिस्त्री, रोहित प्रधान, पुनीत प्रधान, धर्मबीर प्रधान, लवली, प्रदीप और नीरज सहित अन्य लोग मौजूद रहे।