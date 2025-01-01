अंतरराष्ट्रीय साइकलिस्ट स्वीटी अहलावत को मिला भारत गौरव अवार्ड
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:07 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:07 AM IST
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झज्जर। जिले के गांव डीघल की अंतरराष्ट्रीय साइकलिस्ट स्वीटी अहलावत मलिक को भारत गौरव अवार्ड 2026 (सीजन-12) से सम्मानित किया गया है। दीनबंधु सर छोटूराम की 145वीं जयंती पर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया स्थित मावलंकर हॉल में आयोजित समारोह में उन्हें खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया।
कालीरमन फाउंडेशन की ओर से आयोजित 12वें भारत गौरव सम्मान समारोह में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र कालीरमन और अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में स्वीटी अहलावत मलिक को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र भेंट किया।
स्वीटी ने हिमालय के दुर्गम मार्गों और लंबी दूरी के कठिन रास्तों पर साइकिलिंग अभियान पूरे कर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2024 में उन्होंने देश की कठिन साइकिल रेसों में शामिल रेस अक्रॉस इंडिया में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भाग लेकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। फिट इंडिया एंबेसडर के रूप में वह युवाओं और महिलाओं को स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक कर रही हैं।
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कालीरमन फाउंडेशन की ओर से आयोजित 12वें भारत गौरव सम्मान समारोह में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र कालीरमन और अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में स्वीटी अहलावत मलिक को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र भेंट किया।
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स्वीटी ने हिमालय के दुर्गम मार्गों और लंबी दूरी के कठिन रास्तों पर साइकिलिंग अभियान पूरे कर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2024 में उन्होंने देश की कठिन साइकिल रेसों में शामिल रेस अक्रॉस इंडिया में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भाग लेकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। फिट इंडिया एंबेसडर के रूप में वह युवाओं और महिलाओं को स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक कर रही हैं।
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