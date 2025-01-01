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कालीरमन फाउंडेशन की ओर से आयोजित 12वें भारत गौरव सम्मान समारोह में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र कालीरमन और अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में स्वीटी अहलावत मलिक को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र भेंट किया।स्वीटी ने हिमालय के दुर्गम मार्गों और लंबी दूरी के कठिन रास्तों पर साइकिलिंग अभियान पूरे कर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2024 में उन्होंने देश की कठिन साइकिल रेसों में शामिल रेस अक्रॉस इंडिया में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भाग लेकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। फिट इंडिया एंबेसडर के रूप में वह युवाओं और महिलाओं को स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक कर रही हैं।