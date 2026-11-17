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झज्जर। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने फील्ड चेकिंग के दौरान गांव गोरिया में एक औद्योगिक इकाई को नियमों की अवहेलना करते हुए पाया। इसके बाद बोर्ड ने कंपनी का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी करते हुए इकाई को सील कर दिया।क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने बताया कि बोर्ड की ओर से एईई अमित ने संबंधित इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रैप-3 के प्रतिबंधों के बावजूद निर्माण कार्य जारी मिला। निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी और धूल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। जांच में यह भी सामने आया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीई/सीटीओ की अनुमति लिए बिना परिसर में रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट स्थापित किया गया था। मौके पर मिक्सिंग वाहन भी मिला। खुदाई से निकली मिट्टी पर पानी का छिड़काव और धूल रोकने के समुचित इंतजाम नहीं किए गए थे।ग्रैप-3 के प्रतिबंधों का उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और आमजन को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना है। निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जुड़ी प्रतिबंधित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन सजग है।वर्षा खांगवाल, डीसी