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वह बुधवार को अमर उजाला फाउंडेशन और पुलिस विभाग के तत्वावधान में राजकीय वरिष्ठ कन्या विद्यालय में आयोजित पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी सावधानी ही आपको साइबर अपराध से बचा सकती है।उन्होंने कहा कि साइबर ठग कई बार लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर परेशान करते हैं और पुलिस अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बनकर उन्हें डराते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएं और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें ताकि साइबर ठगों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जा सके।आज के डिजिटल दौर में साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है बल्कि पुलिस आमजन की सुरक्षा, सहयोग और सहायता के लिए है।डीसीपी ने कहा कि किसी भी परेशानी या अपराध की स्थिति में पुलिस से संपर्क करने में संकोच नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़-लिखकर अच्छे इन्सान और अधिकारी बनें और समाज और देश की सेवा करें। इस अवसर पर एसीपी अनिरुद्ध चौहान, झज्जर साइबर थाना प्रभारी दर्शन सिंह और स्कूल प्राचार्य रमेश दूहन मौजूद रहे।प्रश्न- यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो क्या करें।छात्रा दीयाउत्तर। पीड़ित को उसे बिना देरी किए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर-1930 या फिर cybercrime.gov.in पर संपर्क करना चाहिए। समय रहते शिकायत मिलने पर ठगी गई राशि को सुरक्षित करने के प्रयास किए जा सकते हैं।प्रश्न- कोई अपराध होने पर क्या करें।छात्रा राजकुमारीउत्तर-महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या अपराध को दबाना नहीं चाहिए। यदि किसी महिला या लड़की के साथ अपराध होता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें ताकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और महिला विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।प्रश्न-अपराध होने पर कहां सूचना दें।छात्रा हरलिनउत्तर-किसी भी आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए डायल 112 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस समय पर सूचना मिलने पर पीड़ित की सहायता कर सकती है और आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।