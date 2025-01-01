दहेज उत्पीड़न में पति बरी, पत्नी और मां के बयान से पलटे

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अदालत में चले मामले के अनुसार, हिमांशी ने 18 अक्तूबर 2022 को दर्ज एफआईआर में पति हिमांशु और ससुराल वालों पर दहेज मांगने व प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। उसका विवाह 24 दिसंबर 2021 को हुआ था।सुनवाई के दौरान हिमांशी ने कहा कि वह अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए मामला वापस लेना चाहती है। उसने बताया कि आरोपी और उसके परिवार ने उसे हमेशा खुश रखा है और उसका पति निर्दोष है। उसकी मां पुष्पा ने भी शारीरिक प्रताड़ना, क्रूरता और धमकी देने के आरोपों से इन्कार किया। दोनों ने पुलिस को दिए पहले के बयानों का समर्थन नहीं किया।अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता और मुख्य गवाहों के आरोपों का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन पक्ष मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। ऐसे में आरोपी को दोषी ठहराने का पर्याप्त आधार नहीं मिला।