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Hindi News ›   City & states ›   Hitesh of Jhajjar won the gold medal in the 1500 meter race.

1500 मीटर दौड़ में झज्जर के हितेश ने जीता स्वर्ण पदक

Sun, 25 Oct 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:28 AM IST
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Hitesh of Jhajjar won the gold medal in the 1500 meter race.
24jjrp01- नैंसी झज्जर ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता ।स्रोत : एसोसिएशन
झज्जर। चेन्नई में आयोजित 41वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झज्जर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। झज्जर के हितेश ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण, अमन ने हैमर थ्रो में रजत और नैंसी ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता।
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हितेश ने अंडर-20 बालक वर्ग में 3 मिनट 51.17 सेकेंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। इसी स्पर्धा में हरियाणा के सोहित विजेंद्र ने 3 मिनट 51.22 सेकेंड के साथ रजत पदक जीता। अंडर-20 बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में नैंसी ने 11.83 सेकेंड का समय लेकर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं, हैमर थ्रो में अमन ने 67.19 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक जीता।
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23 से 27 अक्तूबर तक चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित चैंपियनशिप में हरियाणा के 157 खिलाड़ियों का दल भाग ले रहा है। प्रतियोगिता में फतेहाबाद की मीनाक्षी ने अंडर-16 बालिका वर्ग के जैवलिन थ्रो में 54.40 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय व मीट रिकॉर्ड बनाया।
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एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य राजकुमार मिटान ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
प्रदीप मलिक महासचिव एथलेटिक्स हरियाणा ने बताया कि एथलेटिक्स हरियाणा के एथलीट खिलाडियों ने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई तमिलनाडु में 16 साल आयु वर्ग लड़की जैवलिन थ्रो इवेंट में 46.87 मीटर का पुराना रिकॉर्ड टूटा। तीनों विजेताओं ने नया रिकॉर्ड बनाया।

सदस्य ग्रीवेंस कमेटी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राजकुमार मिटान ने कहा कि 41वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों में रोमांचक प्रदर्शन देखने को मिला।
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