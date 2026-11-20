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हिमांशु बिहार के राजगीर स्टेडियम में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए थे। शिविर में 28 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से भारतीय टीम का चयन किया गया। हिमांशु राइट कवर की भूमिका में खेलते हैं। हरियाणा की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने टीम में जगह बनाई।हिमांशु के कोच राकेश ने उनके चयन पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उनकी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने बताया कि हिमांशु का चयन प्रो कबड्डी लीग के लिए भी हो चुका है। उम्मीद है कि वह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे।हिमांशु के पिता सुनील और बड़े भाई खेती करते हैं। किसान परिवार से निकलकर भारतीय टीम तक पहुंचने पर परिवार और ग्रामीणों ने खुशी जताई। ग्रामीणों को उम्मीद है कि हिमांशु नेपाल में अच्छा प्रदर्शन कर गांव और देश का नाम रोशन करेंगे।