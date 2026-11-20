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सीनियर वर्ग में रुजत रहल 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल, साहिल दलाल 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल, हरदीप छिल्लर 130 किलोग्राम ग्रीको रोमन और उमेश कुमार 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन भारवर्ग में चुनौती पेश करेंगे। जूनियर वर्ग में लक्ष्य 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल और हितेश 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन में मुकाबला करेंगे।वहीं अंडर-17 वर्ग में प्रिंस कालीरमण 110 किलोग्राम फ्रीस्टाइल, दीक्षा दलाल 46 किलोग्राम और लव गुलिया 92 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में दम दिखाएंगे।अर्जुन अवॉर्डी एवं कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता कोच धर्मेंद्र दलाल ने कहा कि सभी नौ पहलवान प्रतिभाशाली हैं और प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पहलवान दक्षिण अफ्रीका में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाएंगे।-फोटो 98 : अंडर-17, 20 व सीनियर कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयनित पहलवान कोच के साथ। स्रोत कोच