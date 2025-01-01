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कर्नाटक के शिवमोग्गा स्थित कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन नेवुले स्टेडियम नंबर-2 में खेले जा रहे मुकाबले में हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम 139 रन पर ऑलआउट हो गई। हरियाणा की ओर से यशवर्धन राठी ने तीन ओवर गेंदबाजी करते हुए 21 रन दिए, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं किया। विज्ञापन

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी हरियाणा की टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 101 रन बनाए। कप्तान यशवर्धन राठी दो चौकों की मदद से नौ रन बनाकर आउट हो गए।

ग्रुप-सी में पहले स्थान पर हरियाणा

अंकतालिका में हरियाणा की टीम ग्रुप-सी में शामिल है। टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं, जिनमें एक में जीत और एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। इस प्रदर्शन के आधार पर हरियाणा ग्रुप में पहले स्थान पर है। कर्नाटक के शिवमोग्गा स्थित कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन नेवुले स्टेडियम नंबर-2 में खेले जा रहे मुकाबले में हरियाणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम 139 रन पर ऑलआउट हो गई। हरियाणा की ओर से यशवर्धन राठी ने तीन ओवर गेंदबाजी करते हुए 21 रन दिए, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं किया।इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी हरियाणा की टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 101 रन बनाए। कप्तान यशवर्धन राठी दो चौकों की मदद से नौ रन बनाकर आउट हो गए।ग्रुप-सी में पहले स्थान पर हरियाणाअंकतालिका में हरियाणा की टीम ग्रुप-सी में शामिल है। टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं, जिनमें एक में जीत और एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। इस प्रदर्शन के आधार पर हरियाणा ग्रुप में पहले स्थान पर है।

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झज्जर। अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लीग मुकाबले में हरियाणा की टीम ने गुजरात को पहली पारी में 139 रन पर समेट दिया। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक हरियाणा ने चार विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए। टीम पहली पारी में गुजरात से 38 रन पीछे है। वहीं, बहादुरगढ़ निवासी हरियाणा टीम के कप्तान यशवर्धन राठी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। वह बल्लेबाजी में नौ रन ही बना सके और गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं मिला।