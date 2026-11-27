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कालीरमन फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र कालीरमन और अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में वीरेंद्र सिंह को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र भेंट किया। विज्ञापन

गूंगा पहलवान ने कुश्ती के साथ पैरा ओलंपिक खेलों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। दिव्यांगता को चुनौती मानते हुए उन्होंने कठिन परिस्थितियों में मेहनत के दम पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने का कालीरमन फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र कालीरमन और अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में वीरेंद्र सिंह को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र भेंट किया।गूंगा पहलवान ने कुश्ती के साथ पैरा ओलंपिक खेलों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। दिव्यांगता को चुनौती मानते हुए उन्होंने कठिन परिस्थितियों में मेहनत के दम पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने का

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साल्हावास। सासरौली निवासी भीम अवार्डी और अर्जुन अवार्डी पहलवान वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान को खेल और समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत गौरव अवार्ड-2026 (सीजन-12) से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया स्थित मावलंकर हॉल में दीनबंधु सर छोटूराम की 145वीं जयंती पर आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।