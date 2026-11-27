गुजरात ने हरियाणा पर बनाई 244 रन की बढ़त, यशवर्धन को नहीं मिला विकेट
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:59 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:59 AM IST
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झज्जर। अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लीग मुकाबले में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक गुजरात ने हरियाणा के खिलाफ 244 रन की बढ़त बना ली। बहादुरगढ़ निवासी हरियाणा टीम के कप्तान यशवर्धन राठी गेंदबाजी में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके।
कर्नाटक के शिवमोग्गा स्थित कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के नेवुले स्टेडियम नंबर-2 में खेले जा रहे मुकाबले में गुजरात ने पहली पारी में 139 रन बनाए। जवाब में हरियाणा की टीम 119 रन पर ऑलआउट हो गई।
इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक नौ विकेट के नुकसान पर 224 रन बना लिए। इस तरह गुजरात की कुल बढ़त 244 रन हो गई। हरियाणा के कप्तान यशवर्धन राठी ने गेंदबाजी करते हुए नौ ओवर में 38 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।
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कर्नाटक के शिवमोग्गा स्थित कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के नेवुले स्टेडियम नंबर-2 में खेले जा रहे मुकाबले में गुजरात ने पहली पारी में 139 रन बनाए। जवाब में हरियाणा की टीम 119 रन पर ऑलआउट हो गई।
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इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक नौ विकेट के नुकसान पर 224 रन बना लिए। इस तरह गुजरात की कुल बढ़त 244 रन हो गई। हरियाणा के कप्तान यशवर्धन राठी ने गेंदबाजी करते हुए नौ ओवर में 38 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।
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