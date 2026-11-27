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कर्नाटक के शिवमोग्गा स्थित कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के नेवुले स्टेडियम नंबर-2 में खेले जा रहे मुकाबले में गुजरात ने पहली पारी में 139 रन बनाए। जवाब में हरियाणा की टीम 119 रन पर ऑलआउट हो गई।इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक नौ विकेट के नुकसान पर 224 रन बना लिए। इस तरह गुजरात की कुल बढ़त 244 रन हो गई। हरियाणा के कप्तान यशवर्धन राठी ने गेंदबाजी करते हुए नौ ओवर में 38 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।