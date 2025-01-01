विज्ञापन



इस दौरान ट्रस्ट सदस्यों ने स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ा रोकने और लोगों की सुविधा के लिए बेंच व लाइट लगवाने की मांग रखी। सरोज राठी ने मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे हरित क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण और शहर की सुंदरता बढ़ाने में सहायक हैं। इस अवसर पर पार्षद राजेश तंवर, जेई आकाश और ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे। विज्ञापन

फोटो-63: रतन टाटा सिटी फॉरेस्ट का निरीक्षण के दौरान पर्यावरणविद लोगों से बातचीत करतीं चेयरपर्सन सरोज राठी। संवाद इस दौरान ट्रस्ट सदस्यों ने स्वच्छता बनाए रखने, कूड़ा रोकने और लोगों की सुविधा के लिए बेंच व लाइट लगवाने की मांग रखी। सरोज राठी ने मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे हरित क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण और शहर की सुंदरता बढ़ाने में सहायक हैं। इस अवसर पर पार्षद राजेश तंवर, जेई आकाश और ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे।फोटो-63: रतन टाटा सिटी फॉरेस्ट का निरीक्षण के दौरान पर्यावरणविद लोगों से बातचीत करतीं चेयरपर्सन सरोज राठी। संवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

बहादुरगढ़। गौरैया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के पास विकसित रतन टाटा सिटी फॉरेस्ट पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की नई पहचान बन रहा है। यहां हरियाली बढ़ने के साथ नए पक्षियों का आगमन भी हो रहा है। नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने बुधवार को सिटी फॉरेस्ट का दौरा कर क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की।