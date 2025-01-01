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जिला निपुण समन्वयक डॉ. सुदर्शन पूनिया ने बताया कि जिलेभर से प्राप्त वीडियो के माध्यम से शीर्ष तीन टीमों का चयन किया गया था। इन टीमों ने सभागार में मंच पर प्रत्यक्ष प्रस्तुति दी। बच्चों के अभिनय, संवाद और भाव-भंगिमाओं को दर्शकों ने खूब सराहा।निर्णायक मंडल में डॉ. चेतना जठोल, दलवंती, ईश्वर और संजय शर्मा शामिल रहे। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए तीनों टीमों को अपने निजी कोष से 5100-5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। उन्होंने बच्चों को तैयार करने वाले शिक्षकों वंदना ढुल, कविता जून और वीरेंद्र सिंह की मेहनत की भी प्रशंसा की। इस अवसर पर प्राचार्य दलबीर हुड्डा, आईटीआई गुढ़ा के प्राचार्य संदीप अहलावत और पवन दहिया मौजूद रहे।